律师：孟晚舟被加拿大边检局官员套取口供

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孟晚舟律师团的辩护律师Scott Fenton在不列颠哥伦比亚省高等法院对法官Heather Holmes表示，加拿大边检局滥用职权、设下陷阱，让途径温哥华机场转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟在不知道面临美国司法机关刑事指控的情况下交出了有关自己和华为公司的重要信息。

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Scott Fenton指控加拿大边检局的上述做法不公正地剥夺了孟晚舟的宪法权利，属于非法行为；现在加拿大边检局又试图掩饰去年12月在温哥华机场对孟晚舟进行三个小时盘问过程的细节，把对孟晚舟的整个非法搜查、套取信息的过程说成是边检局的例行检查程序。

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孟晚舟律师团的辩护律师Scott Fenton在星期三下午结束其法庭陈述时，再次要求法官Heather Holmes命令检察官把加拿大边检局、皇家骑警和美国司法机关之间在逮捕孟晚舟之前的电子通讯记录等文件交给孟晚舟律师团，以保证明年一月孟晚舟引渡法庭听证的公正和公平。

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孟晚舟律师团强调，在美加司法当局互相串通以边检为名对孟晚舟秘密进行刑事调查、套取信息的情况下，再加上美国总统特朗普有干预孟晚舟一案的言论，孟晚舟引渡案已经完全没有法理基础继续进行下去、应该终止。

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RCI with Jason Proctor · CBC News

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