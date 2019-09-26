研究人员发现高档袋泡茶的包装含有大量塑料微粒

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塑料微粒在什么食物或饮料里最多？啤酒？盐？自来水？都不是。根据一个加拿大研究小组刚刚发表的一份报告，某些高档袋泡茶的袋子含塑料微粒最多。一个小小的茶包，可以在开水里释放出116亿颗塑料微粒和31亿颗塑料纳米粒。这个数量连研究人员也感到意外。

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主持这项研究的麦吉尔大学化学工程系教授图芬吉（Natalie Tufenkji）在接受CBC采访时解释说，得出这个结果的部分原因，可能是因为她的研究计算了大部分其他相关研究没有包括的更小的微粒。但一个不能否认的原因是，大部分食品和饮料中的塑料微粒属于意外污染物。而喝用光滑柔软的“丝质袋”包装的高档茶包“根本就是在往水里加塑料”。

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目前关于塑料微粒对人体的危害还没有很深入的研究。但是一些专家认为，目前人类接触的塑料微粒数量已经远远超过以往的研究采用的数据。另外，体积更小的塑料纳米粒可以穿过细胞壁。

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（RCI with CBC News, Emily Chung）

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