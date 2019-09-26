麦当劳下周从安省开始推出人造肉汉堡

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麦当劳宣布，将从下星期一（9月30日）开始，在安大略省西南部的28个店首先推出人造肉汉堡，作为对北美市场的测试。

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加拿大广播公司报道说，这一汉堡的肉饼将用 Beyond Meat 制成，Beyond Meat 今年已经在加拿大的食品超市和各快餐连锁店中 “亮相”。

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麦当劳在全球 100 多个国家/地区拥有 38,000 个连锁店，目前尚不清楚麦当劳为什么选择加拿大作为其在北美的人造肉汉堡测试市场。

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人造肉公司 Beyond Meat Inc. 总部位于美国加利福尼亚州，该公司于今年早些时候上市，在与麦当劳建立合作关系的消息传出后，Beyond Meat 的股票立即上涨了 13％。

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加拿大广播公司报道说，在安大略省的试点将持续到今年年底，如果成功，麦当劳则会在全球的一些店中把人造肉汉堡作为 “固定” 食品。

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麦当劳在安省对人造肉汉堡的定价为 $6.49 加元/个。

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（CBC）

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