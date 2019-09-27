加拿大绿党政纲被批收支严重失衡

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加拿大绿党本星期三公布了实现其竞选承诺所需要的开支和资金来源的预算收支表，虽然这是加拿大联邦政党中第一个告诉选民落实其施政纲领要花多少钱的政党，但绿党的这份收支平衡表却被批评为是不确定性太高的文件。

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根据加拿大绿党这份长达8页的落实竞选承诺的预算表，如果上台执政绿党在2020-21预算年度会增加收入622亿加元，但会增加699亿加元的联邦政府开支，会有227亿加元的预算赤字。但这一预算赤字会在第二个财政年度减少到10亿加元，并在2023-24财政年度实现4亿加元的预算盈余。

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绿党增加联邦政府财政收入的主要措施是对投资收入开征资产增值税、增加遗产税等针对较高收入阶层的税收。其新增的开支项目主要是全国公费药品项目、大学免学费项目、免除学生贷款债务项目等。

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但加拿大联邦议会预算办公室对绿党收入和开支平衡表进行了初步评估后认为，评估过的13个收入项目和10个开支项目中有10个属于中等程度不确定性、有13个属于高度不确定性。

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比如绿党最主要的创收项目是对加拿大境内的所有金融交易开征0.5%的交易税，绿党说这会每年带来157亿到181亿加元的税收收入；但联邦议会预算办公室评估后认为，金融市场对这一新税的反应难以预测，实际的税收结果可能是乘以2或者是除以2，有极高的不确定性。

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