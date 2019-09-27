周五气候大游行：多伦多将有成千上万人参加

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星期五，9 月 27 日，全世界成千上万的年轻人走上街头，举行气候大游行，抗议政府在气候危机中不作为。

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加拿大最大城市多伦多也不例外，在过去一周中，多伦多已经举行了大大小小的示威，星期五，预计将有成千上万的人走上多伦多的街头，举行抗议活动。

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多伦多规模最大的示威集会将在女王公园 Queen’s Park 外进行。

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加拿大广播公司报道说，游行将在中午时分开始，游行者们将向东沿着 Wellesley 街行进，然后向南到 Bay 街，之后向西在 Queen Street 上游行，然后沿着 University Avenue 到达女王公园 Queen’s Park。

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在女王公园，许多演讲者将登台演说，其中包括一些原住民活动家，如年轻活动家 Cody Looking Horse。

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除了多伦多市外，大多地区的许多城市都在周五举行游行，包括士嘉堡 （Scarborough）市和密西沙加（Mississauga）市。

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加拿大广播公司报道说，本周五，加拿大有 85 个大小城市举行气候大游行。

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（CBC）

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