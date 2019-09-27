周末网络广播（2019年9月27-29日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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周五气候大游行：蒙特利尔预计有 30万人参加

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本周五（9月27日），世界各地的城市都将举行气候大游行，加拿大许多大学、中学和小学的学生都将参加。这一气候大游行的目的是呼吁各国政府立即采取行动，解决气候危机。黎黎报道

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加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅：以传道的热情投身环保

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加拿大选民从未向今天这样关注气候变化和环保问题。对加拿大绿党来说，下个月的联邦大选是一个百年不遇的有利时机。该党的支持率一直在上升，直追排在它前面的新民主党。绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）也因此受到更大的压力，获得更多的关注。加通社记者拉布森（Mia Rabson）为CBC的党领袖系列节目介绍了这位加拿大联邦党领袖中唯一的女性。吴薇报道

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加拿大大选监狱犯人也可以投票

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加拿大现行法律准许监狱犯人参加联邦大选投票，所以今年10月联邦和省级监狱犯人中有加拿大公民身份的成年人可以参加投票以选出下一届加拿大政府。方华报道

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蒙特利尔马拉松选手死亡，救护车25分钟才到遭抨击

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在蒙特利尔市周日（9月22日）举行的马拉松长跑中，参加半程马拉松的 24 岁选手帕特里克·尼利（Patrick Neely） 在接近终点线时突然倒地，经抢救无效丧生。魁北克验尸官办公室已经开始对帕特里克·尼利的死因进行调查。黎黎报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。

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祝您健康愉快，下次节目见！

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