多伦多警方公布去年驾货车冲上便道碾压行人的犯罪者动机

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五，安大略省法院有关禁止媒体报道去年多伦多货车冲上便道碾压行人案件细节的禁令到期。加拿大广播公司依据包括四个小时的视频和近200页的审讯记录披露了凶手的犯罪动机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年4月23日下午，多伦多市中心最繁华的央街上，一辆厢式货车冲上人行道冲撞，造成10人死亡，16人受伤。凶手是25岁的男子阿利克·米纳斯安（Alek Minassian），来自里士满希尔区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在多伦多警局审问期间，米纳斯安说，他曾与另外两名公共场所大开杀戒的人进行过沟通，是他们的屠杀行动激发了他使用一辆租来的货车“作为武器”。当警方人员问及他对死伤者的感觉时，他说：“我觉得自己完成了任务。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米纳斯安告诉警方，他曾和四年前在美国加州一所大学校园制造枪击案的凶手有过私人交流，直到枪击案发生前3天。那次案件造成6人死亡，14人受伤，凶手随后自杀。从那次事件开始，他变得越来越激进，开始“思考和梦想”自己采取行动，并在网络的在线论坛上花费了越来越多的时间。包括与美国俄勒冈州另一起枪击事件的作案者在网上交谈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米纳斯安提到，他在网上结交的哥们也是非自愿独身者（Incel）。他们多是想与女性交往但未成功者，因此经常会表现出极端的厌恶和仇恨感。他说：“我们彼此之间聊得来，讨论在社会上的挫败感以及无法找到女友”。米纳斯安说，他从未有过女朋友，因为自己太“善良”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米纳斯安告诉警方，计划此次行动大约筹备了一个月，当时他即将完成计算机软件本科学位的学习。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他选择租一辆10英尺长的面包货车，因为它“足够大，可以达到预想的作用，是我的理想武器”。而选择在Yonge街和Finch街汇合处发动袭击，只是因为“看到很多人在走路”，就决定“是时候了”。他也描述了货车驶向人们的速度，货车撞人的过程以及“有人在途中被撞倒，有人翻过货车的顶部”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米纳斯安说，他希望借警察的枪弹自杀，因此手握钱包指向警察，并告诉警察口袋里有枪。“不幸的是，他没有做出反应”。那位林姓警察因以非暴力方式逮捕罪犯后来受到广泛赞誉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米纳斯安被控以10项一级谋杀罪和16项未遂谋杀罪。此案将于2020年初开审。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada