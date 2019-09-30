萨米•辛哈医生（Dr. Samir Sinha） (Taylor Simmons/CBC)

家庭护理应获得政府财政资助：医学家和活动人士呼吁各党将此列入竞选纲领

作者 林倍加 |
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发表 2019年9月30日（星期一）15:39
更新 2019年9月30日（星期一）15:45
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萨米·辛哈医生（Dr. Samir Sinha）是加拿大著名的老年医学专家，他认为提供家庭护理的家人不能获得政府医疗体制的财政资助是加拿大目前面临的一个危机，他呼吁正忙着联邦大选的各党领导人把这一条列入竞选纲领，为选民们做点实事。

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在刚过去这个周末的医疗专题节目White Coat, Black Art中，主持人葛德曼医生（Dr. Brian Goldman）采访了辛哈医生（Dr. Samir Sinha），辛哈医生是多伦多西奈山医院（Mount Sinai Hospital）老年病科负责人，他曾联合主持加拿大老年健康策略研究项目，他指出，为自己家人提供家庭护理的加拿大人是非常重要的社会支柱，政府应该给予足够的财政支持。

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加拿大统计局早在2012年的报告（这是现有最近日期的报告）中指出，有810万加拿大人为自己家人提供家庭护理，被护理者包括老人，长期病患和残疾者。

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辛哈医生说，许多家庭护理者告诉他，希望人们不再把他们当作业余护理帮手，他们其实应该被称作不收费的护理者，他们中许多人做的不单单是协助家里的病人吃喝拉撒，他们还做许多很专业的工作，比如做管饲，注射胰岛素，包扎伤口等。

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在2016年，辛哈医生联合主持了国家老年健康政策建议报告，这一研究报告建议政府给家庭护理者提供免税，自由党联邦政府听取了这一报告的部分意见，在2017年为家庭护理者提供了不可退税顶税金（non-refundable tax credit），另外一些省份也相应提供可退税或不可退税顶税金。

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唐纳•汤姆森一家照顾脑瘫的儿子 (Submitted by Donna Thomson)

目前，家庭护理者可以得到每年$4,667 或 $6,788 加元的顶税金，但辛哈医生指出，家庭护理者不得不减少自己的工作时数，还有的家庭护理者不得不完全辞掉工作，由此他们的收入大大减少，使得他们可能没有足够高的收入受益于上述顶税金。

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辛哈医生认为，如果能给予家庭护理者实在的现金，比如$6,800 加元/每年，政府将可以节省大约10倍于这个数字的用于老人院的资金。

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各党目前对资助家庭护理的承诺

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从目前来看，联邦竞选的六党中，有五个表示他们对老年护理会有所承诺，比较如下：

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– 自由党提议将放宽目前的顶税金规定。

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– 保守党承诺给老年人减少税收，年龄每增一年，老年免税额度便增加$1,000 加元。

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– 新民主党和绿党都提及将推出一个老年健康政策。

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– 新民主党和魁北克党团呼吁将目前的联邦家庭护理者不可退税顶税金改成可退税顶税金（refundable tax credit）。

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-人民党目前还没有就此表态。

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加拿大退休人士协会政策官员玛丽莎·林内克斯（Marissa Lennox）指出，老年人和他们的家庭护理者不容忽视，她批评各党都做的不够。

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家庭护理者权益活动人士说，家庭护理者责任重大

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唐纳•汤姆森照顾老年痴呆症母亲10年 (Submitted by Donna Thomson)

本人也是家庭护理者的家庭护理者权益活动人士唐纳·汤姆森（Donna Thomson）说，现在越来越多的人会成为家庭成员的护理者，她在多年护理家人后和医学家Dr. Zachary White一同写作了一部她自己经历的书，The Unexpected Journey of Caring: The Transformation from Loved One to Caregiver 。

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汤姆森的第一个家庭护理责任是在1975年，她开始照料中风的父亲；之后她的儿子出生，儿子患严重的脑性麻痹（也称脑瘫）；她的第三个家庭护理责任是照顾患老年痴呆症母亲10年，她母亲在去年以96岁高龄去世。

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RCI with CBC，White Coat, Black Art

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