渥太华论坛：户外活动对孩子健康成长至关重要

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在刚过去的这个周末，加拿大首都渥太华市举办了一个主题很新鲜的两天论坛，主题是让如何鼓动孩子们多在户外活动。

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这个全国性的论坛名为 “ 新鲜空气、户外活动峰会” （Breath of Fresh Air Outdoor Play Summit），主办方是一个刚成立不久的新机构 “加拿大户外活动组织” – Outdoor Play Canada。

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孩子们户外活动的时间减少

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马克·特雷布莱（Mark Tremblay）是这个机构的主席，一直主张健康积极的生活方式，他同时也是一个 4 岁孩子的父亲。

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特雷布莱说，他小的时候，父母对他的最严厉惩罚就是不让他到外面玩，但现在，一切都变了。

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他说，今天，如果你告诉孩子，你被罚了，不能去外面玩，要呆在屋里，他们只会耸耸肩膀，毫不在乎，因为电脑游戏、移动设备等让孩子们去外面玩的动力越来越小。

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特雷布莱说，现在的孩子喜欢看一些电视节目，看 Youtube，这样到了学校才能跟别的孩子分享那些 “故事”，而我小的时候，大家都在外面活动，户外活动把孩子们 “凝聚” 在一起。

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在周末的这个峰会上，参加者们讨论了如何引导年轻人养成更为积极的生活方式。

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户外活动对身体和心理成长有好处

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马克·特雷布莱表示，现在不光是孩子们减少出去玩，父母们也更倾向于让孩子去上各种各样的培训课程，如音乐课等等，这些也减少了孩子们在户外活动的时间。

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他说，有研究表明，缺乏对大自然的接触和适应，会严重影响孩子的健康成长，这包括身体健康、心理健康，以及孩子的社交能力。

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他接着说，幸运的是，补救的方法既简单又不需要开支，而且好处是立竿见影的。

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他说，无论是孩子还是成年人，只要一到外面，人就会比在室内要活跃得多，加拿大有许多研究都证明了这一点。

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特雷布莱说：

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这是因为我们呼吸的是新鲜空气，而不是室内陈旧、污染的空气，大自然没有室内积聚的各种传染病病毒，很多人都知道，一进入绿色的大自然，人们的心情就会变好，而且这是那么容易做到，不需要任何费用。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“绿色日程”

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总部位于渥太华市的加拿大儿童与自然联盟（Children and Nature Alliance of Canada）也协助组织了周末的户外活动峰会。

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联盟的运营总监希瑟·威尔逊（Heather Wilson）表示，学校可以发挥更多的作用，推动儿童、青少年和他们的家庭更多地与自然世界 ”相联” 。

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威尔逊说，加拿大儿童与自然联盟正在和渥太华卡尔顿区的学校董事会 （Ottawa Carleton District School Board）合作开展一个名为 “附近就有大自然” （Nearby Nature）的项目。

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她说，这个项目的目的是鼓励学校的教育工作者们进一步探讨如何更多地把学生带到外面，让学生更多地接触和了解大自然。

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周末的户外活动峰会是在渥太华森林自然学校（Ottawa Forest and Nature School）举办的，地点在韦斯利三叶草公园露营地 （Wesley Clover Parks Campground）。

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（CBC）

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