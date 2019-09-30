星期一是联邦大选候选人注册截止期

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根据加拿大选举委员会的规定，星期一下午当地时间下午两点是参加今年联邦大选各政党选区候选人报名的截止日期。

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这意味着过了这个时间还没有在所有联邦选区有自己候选人的政党将失去角逐那些轮空选区议员席位的资格，也意味着在大选投票日前还剩下的三个星期中如果有候选人被取消资格，则其所属的联邦政党将没有机会选择新人加以取代。

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在大选开始以来三个星期的时间里，加拿大主要联邦政党都有选区候选人由于言行不当而被本党取消了候选人资格。

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在这次加拿大联邦大选中，各个政党都增加了女性候选人的数量。

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新民主党候选人的代表性最为多元化。该党338位选区候选人中有49%是女性，24%是少数族裔，12%属同性恋、变性人群体，12%是年轻人，8%是土著人，5%是残疾人。

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