港府禁止十一国庆节民众示威

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香港当局9月30日星期一拒绝了香港民主运动组织要求在十月一日星期二举行游行集会的上诉申请，在这之前香港警方已经拒绝了民运组织提出的示威要求。

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在周末两天警方与示威者连续发生暴力冲突的情况下，香港当局担心若准许十一游行会引发更大规模的冲突让北京政府丢脸。

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在周末的暴力冲突中，警方使用了高压水龙、催泪弹，并对空鸣枪警告以驱散示威者；而一些示威者则向警方投掷了燃烧瓶。

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香港民主运动组织民阵指出，港府禁止香港人十一上街游行的决定是在剥夺港人和平示威的权利，只会起到激起暴力冲突的效果，因为香港民众会不顾警方禁令上街示威以维护自己的权利。

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香港媒体报道说，警方星期一早上拘捕了过去几个月参加街头示威活动的若干人士，其中包括一位民运人士和一位演员。

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香港特首林郑月娥星期一已率领一个240人的香港代表团前往北京参加十一国庆节庆祝活动。

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