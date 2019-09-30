Ryan Remiorz/Canadian Press

特鲁多自由党执政纲领放弃平衡预算

作者 方华 |
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发表 2019年9月30日（星期一）11:04
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在加拿大各个联邦政党你追我赶的竟先向加拿大选民撒钱的情况下，加拿大媒体开始关注给选民许下大方诺言的联邦政党们如何筹措资金来实现其诺言，是拆了东墙补西墙削减其他政府开支挤出钱来、还是搞赤字开支寅吃卯粮、或是掏老百姓腰包增加税收，能够采取的选项差不多也就是这么几个。

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自由党

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CBC

9月底的周末，自由党领袖特鲁多宣布了如果连选连任自由党下一任期的施政纲领。许下的新承诺中包括把加拿大高等教育助学金从3千加元增加到4200加元；在大学毕业生年薪达不到3万5千加元的情况下暂停计算其学生贷款利息；有小孩的大学毕业生可以选择在孩子年满5岁之前暂停归还学生贷款。

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特鲁多说为了增加政府的收入，将对10万加元以上的豪车、游艇、私人飞机等奢饰品加征10%的“豪华税”，对亚马逊、谷歌、苹果、脸书、Netflix等数字和电商公司在加拿大的营销收入征税3%。

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但这些措施带来的收入与自由党承诺的要耗费大笔开支的社会福利项目相比缺口仍然太大，特鲁多的解决办法是搞赤字预算。

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赤字预算

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特鲁多在周末竞选时表示，自由党如果连选连任则会在2020-21财政年度增加联邦政府开支93亿加元，让当年的联邦政府预算赤字上升到274亿加元；在接下来的几年中也要连年靠赤字预算来为增加的政府开支筹措资金，到执政第二任期的第四年的预算赤字仍然会达到210亿加元的高水平。

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特鲁多的自由党在2015年联邦大选竞选时还承诺要在2019年实现联邦政府预算平衡，结果是不但这个竞选承诺没有实现，特鲁多现在干脆闭口不提平衡预算的问题。

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加拿大广播公司记者在星期日特鲁多公布自由党施政纲领时问他是否有实现联邦政府预算平衡的任何计划，对这个问题显然已经准备好应对方案的特鲁多直接把话题转到批评保守党一根筋的要实现平衡预算，但靠的是大砍教育、医疗等社会服务项目的开支，而自由党在2015年大选和今年的大选都选择了不同的施政之路，这就是投资于加拿大的社会服务项目，同时不让联邦赤字超过与GDP相比的安全比例。

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当加拿大广播公司记者指出特鲁多并没有回答她的问题，请他确认自由党没有打算下一个任期消除联邦政府预算赤字，特鲁多继续不直接回答问题，而是再次重复自由党的施政纲领是优先对社会项目提供拨款，同时以负责任的态度对待预算赤字。

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加拿大保守党财政事务发言人Pierre Poilievre / CBC

反对党的抨击

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加拿大政治观察家们认为，特鲁多自由党显然是想在对待赤字预算方面让自己有别于保守党、并向主张更多社会福利项目的新民主党靠拢，因为自由党在2015年大选获得胜利的一个重要因素是承诺宁愿搞赤字开支也要增加给公费医疗等社会项目的拨款，而不是像保守党那样不一门心思的要实现预算平衡。

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在特鲁多公布了自由党搞赤字预算的施政纲领后，保守党财政事务发言人Pierre Poilievre抨击说，特鲁多这是在搞信用卡竞选，花钱如流水，好像要让加拿大人相信钱会从天上掉下来一样；实际上自由党在掩盖要实现这些大笔花钱的项目提高对老百姓的税收是不可避免的事情。

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CBC

另一个反对党新民主党的领导人辛格则指责特鲁多的自由党虽然各种竞选承诺搞得天花乱坠，但加拿大民众真正需要的社会项目却完全被忽视，比如解决低收入群体有病买不起药的全民免费药物项目，比如解决大城市低收入群体住不起房子的廉租房项目等就没有受到重视。

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RCI with Aaron Wherry · CBC News

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