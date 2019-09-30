蒙特利尔华人团体十一游行示威：两方对峙

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星期天下午，大约有75到100名华裔示威者在蒙特利尔的卡波特广场（Cabot Square）示威抗议中国政府的70年十一国庆纪念日。

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中国领事馆位于卡波特广场附近。

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这些示威者途中遭遇一组支持中国政府的反示威者。

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双方互相高声呼口号以压倒对方的声音，反中国政府的示威者称对方为法西斯, 指责中国政府压制当前的香港民众示威。

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香港华裔 Fred Leung指出，这一示威由几个不同的华人组织联合举行，他们共同抗议中国政府，示威者分别来自抗议中国政府新疆政策的维吾尔社团，支持西藏自治独立人士和支持目前的香港示威人士。

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支持中国政府的反示威者称，示威活动威胁民众安全，其中一名妇女表示，事实是，香港的和平示威已经变成了暴力行动，是针对所有香港民众和警察的暴力。

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