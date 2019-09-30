Forever 21 申请破产，加拿大 44 家店将关门

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大型服装连锁店 Forever 21 Inc 在美国申请破产。

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Forever 21 Inc 周日 （9月29日）发表声明说，已在美国申请破产保护以重组其业务，该公司将退出包括加拿大在内的大多数国际市场，但将继续在墨西哥和拉丁美洲开展业务。

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Forever 21 加拿大公司的首席财务官布拉德利·塞勒（Bradley Sell）周日在一份声明中说：

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在考虑了多种选择之后，我们做出了艰难的决定，将中止在加拿大的业务。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

声明说，我们曾希望有不同的结果，但多年的销售业绩不佳加上当今零售业普遍面临的挑战，我们在加拿大的业务已不再具备经济可行性。

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加拿大广播公司报道说，Forever 21 在加拿大设有 44 家商店，在清算过程中这些商店仍会维持营业。

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实体企业正在遭受来自电商的强烈打击，自 2017 年初以来，包括 Sears Holdings Corp 和 Toys’R’Us 在内的 20 多家美国大型零售商已申请破产，对来自 Amazon Inc.等电商的激烈竞争让位。

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（CBC）

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