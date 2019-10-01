争议不断：吃红肉是否有害健康？到底多有害？

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过去一些年的研究显示，红肉（指牛肉，羊肉，猪肉等在生肉状态下呈红色，而做熟后呈深颜色的肉）被认为有可能导致癌症和心血管疾病，但是这一风险到底有多大呢？

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昨天在医学期刊Annals of Internal Medicine上 发表的一系列研究指出，上述结论并非铁板钉钉，吃红肉的风险未必那么高，并且很难确定。而这一论文很快遭到部分著名美国科学家的反对，他们设法试图延期及阻止这一论文发表。

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新发表的论文并没有结论红肉和加工肉，如热狗和熏肉（培根）等是健康食品，也不建议人们多吃这些肉，但该论文指出以往指称红肉有害的研究证据过于薄弱，没有足够考虑其它一些生活方式因素。

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建议期刊延期发表这一论文的哈佛大学营养学教授Dr. Walter Willett认为，研究人员应该着眼于权衡证据的证明效力。

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医学期刊Annals of Internal Medicine认为，阻止这一论文发表的要求不是讨论科学研究的正确方法。

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该论文作者，加拿大麦克马斯特大学教授Dr. Gordon Guyatt认为阻止论文发表的做法很愚蠢，他本人尽管不认为红肉和加工肉特别危害人体健康，但出于对保护环境和动物福祉的考虑，他目前仍避免吃红肉。

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