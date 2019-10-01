今年 7 月加拿大经济持平

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加拿大统计局周二（10月1日）公布的数据显示，加拿大经济在经历了 4 个月的增长后，在 7 月份出乎意料地保持不变，原因是采矿、采石业以及石油和天然气开采业下滑。

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金融市场数据公司 Refinitiv 的数据显示，经济学家此前曾预期 7 月份经济会增长 0.1％。

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统计局说，在其监测的 20 个行业中，有 12 个行业出现增长，8 个行业下降。

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7 月份商品生产行业下降了 0.7％，采矿、采石、石油和天然气开采部门回落了 3.5％，这是自 2016 年 5 月以来的最大跌幅。

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统计局说，油气产业的下降在很大程度上由维修造成，纽芬兰和拉布拉多的一些海上生产设施因维修而在在7月的大部分时间暂停运营。

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与此同时，加拿大的服务生产行业在 7 月份增长了 0.3％。

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统计局周二发布数据之际，正值加拿大大选前夕，加拿大定于 10 月 21 日举行全国大选，生活成本等经济问题都是竞选中的核心议题。

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（CBC）

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