入围吉勒文学奖最后角逐的六部作品

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吉勒文学奖公布了今年六本入围作品名单。吉勒文学奖每年度对加拿大长篇小说和短篇小说集进行评选和颁奖。

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入围的六名小说家中的四人曾在以往获得提名，另两名小说家则是新小说家。

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入围的六名小说家和他们的作品分别是：

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多伦多作家David Bezmozgis，短篇小说集Immigrant City

圣约翰斯市作家Megan Gail Coles，她的首部小说Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club

圣约翰斯市作家Michael Crummey，小说The Innocents

蒙特利尔市作家Alix Ohlin （她现在居住于温哥华），小说Dual Citizens.

维多利亚市作家Steven Price，小说Lampedusa

多伦多出生，现居住在温哥华的作家Ian Williams，（他也是一名诗人，他的诗集Personals曾获格瑞芬诗歌奖提名），首部小说Reproduction

吉勒文学奖始设于1994年，加拿大商人Jack Rabinovitch捐助设立这一以他妻子名字命名的文学奖，吉勒奖是加拿大文学奖中奖金最高的奖项，六名入围小说家中的优胜者将获得10万加元奖金，其他五名入围小说家则每人获得1万加元奖金。

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