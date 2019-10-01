十一国庆节北京香港两重天

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十月一日北京举行了庆祝中华人民共和国70周年大庆的盛大阅兵，展示了其射程能够涵盖美国本土的东风-41型多弹头战略核导弹。

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不过，尽管近日来有关当局要求北京周边地区限制空气污染微粒排放的努力，十月一日北京仍然出现了雾霾天气，这让精心准备的国庆大阅兵有些减色。

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中国国家主席习近平在天安门城楼上讲话时除了表示没有人能够阻挡中国前进的步伐之外，还表示要维护香港、澳门的稳定和繁荣，努力实现与台湾的和平统一。

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但目前香港民众要求民主和自治的示威游行已经持续了近4个月，而且示威者与警方之间的暴力冲突也愈演愈烈。

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香港示威者在十月一日的街头示威中再次与警方发生暴力冲突，警方使用胡椒喷雾器、催泪弹、高压水龙对付示威者。

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习近平为首的中国政府还面临与美国贸易战而带来的经济明显减速、失业问题日益严重、猪肉等食品严重短缺等问题。

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