多伦多警方 “社区空间” 项目：6 周逮捕 240 人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大最大城市多伦多，警察局长马克·桑德斯（Mark Saunders）表示，在 “社区空间项目”（Project Community Space）开展后的 6 周内，警方逮捕了 240 人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

周一（9月30日）下午，多伦多警察局长马克·桑德斯就上述项目进行的情况举行了新闻发布会，进行项目中期总结，他说，在该项目于 8 月上旬启动以来，警方已经逮捕了 240人，警方对嫌犯总共提出了 525 项指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Project Community Space 社区空间项目

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年 8 月份，多伦多地区发生一系列枪支暴力事件，造成 17人受伤，在这种情况下，马克·桑德斯于8月中旬启动了 “社区空间项目”，旨在打击大多伦多地区的枪支暴力和街头帮派。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个项目预计总共持续 11 周，目前正值进行了一半。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大 3 级政府都对这个项目进行了拨款，联邦政府、安省政府和多伦多市政府各拨款 150 万加元，使总拨款额达到 450 万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，除了获得拨款外，多伦多警局还调派了 45 名警察参加这个项目，项目的行动重点是改善社区安全，让社区参与进来，同时增加了在多暴力社区的警察人数和警车巡逻次数，加严了对保释在外人员遵守保释条件的监控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，警局的 “枪支与帮派” 特别行动小组 Gun and Gang Task Force 还在一些社区举办公共咨询，对最 “脆弱” 社区的居民开展教育和支持活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警察局长桑德斯在新闻发布书中说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以社区为中心是警察服务现代化的一个关键要素，我们已经增强了在最需要我们的社区的警力，在帮派问题严重的地区，增加警员的步行巡逻和警车巡逻，起到了有效的威慑作用。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

525 项指控

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多警察局在 “社区空间项目” 执行 6 周后对 240 名嫌犯提出了 525 项指控，其中：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

35％ 的指控涉及枪支犯罪；

17％ 的指控涉及违反保释条件‘

11％ 的指控涉及暴力犯罪，包括殴打、抢劫和性犯罪。

警察局长桑德斯补充说，警方还对保释出狱者进行了近 900 项审核，有 12 人因违反了保释条件而再次被捕，获保释者在保释期间再次犯罪是一个让人担忧的 “严重问题”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说，除了不遵守保释条件外，这些重新被逮捕的人还面临与枪支暴力有关的新指控，包括拥有序列号被篡改的枪支、拥有被禁止和限制的枪支，以及用武器进行攻击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

项目有结果

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，根据多伦多警局的数据，在社区空间项目（Project Community Space）启动6周后，枪击犯罪事件已经下降了 30％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方表示，这个项目在提高社区安全、收集信息和逮捕嫌犯方面 “非常有效”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市一直在努力应对枪支暴力激增的趋势，过去 5 年来，多伦多的枪击事件大幅增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，2014 年，多伦多警方记录了 111 起枪击案，受伤或死亡的受害者人数为 139人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而 2019 年到 8 月中旬，警方记录了 267 起枪击事件，导致的受伤和死亡人数为 401人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

多伦多警方的“社区空间项目”（Project Community Space）将在10月31日结束。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC，CP）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada