蒙特利尔一出租车司机在蒙特利尔北区被流弹击伤

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在蒙特利尔市，周一晚有一名出租车司机在蒙特利尔北区（Montréal-Nord）被流弹打伤。

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蒙特利尔警方说，周一晚上 10:30左右，一名 58 岁的出租车司机前往蒙特利尔北区接载客人，结果正赶上一场枪战，导致他中枪。

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蒙特利尔警局的发言人Caroline Chèvrefils说，枪击地点在 Henri-Bourassa Boulevard 与 Jean-Meunier Avenue 大街附近，当这名出租车司机停车后，有人朝着他的方向开枪，他的上身中了不只一枪。

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Caroline Chèvrefils 接着说，这名出租车司机被送往医院，没有生命危险。

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警局发言人表示，警方认为在出租车司机停车的地点附近有两伙人正在进行枪战，出租车司机是无辜的受害者。

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蒙特利尔警方在进行调查，目前还没有逮捕任何人。

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（CBC）

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