调查报告：魁省应为歧视土著人行为道歉

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星期一魁北克前高等法院退休法官Jacques Viens，在经过近三年的调查和9个月的听证后发表了长达520页的土著人问题调查报告，提出了解决魁北克地区土著人受到歧视问题的142条措施。

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其中首要的一条措施是，魁北克省政府应向印第安和因纽特土著人部落做出正式道歉；因为过去多年来魁北克省政府制定的法规、政策和具体的施政措施对土著人造成了伤害。

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Jacques Viens在其牵头写就的调查报告中指出，过去多年来魁北克土著人部落居民无可否认地在获取公共服务方面受到了系统性歧视。

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Jacques Viens指出，魁北克省政府需要在包括政策制定、社会服务、司法和监狱系统、年轻人保护、精神病人服务、学校教育等方面采取改革措施，以正确反映土著印第安人和因纽特人的历史和现实。

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魁北克省长 François Legault派出几位内阁厅长前往Val-d’Or市参加上述报告的发布会，并表示他会认真考虑调查报告得出的结论和提出的建议。

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魁北克一些土著人维权组织认为，对土著人受到歧视问题的调查报告已有不少，希望退休法官Jacques Viens的这一调查报告不会成为又一个摆在架子上积累灰尘的文件。

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RCI with Benjamin Shingler, Kamila Hinkson · CBC News

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