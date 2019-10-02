保守党：若当政会削减加拿大外援

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党领袖谢尔本星期在多伦多发表外交纲领讲话时表示，保守党若成为执政党会把加拿大现行的外援金额削减四分之一，也就是15亿加元，把节省下来的金钱优先用在加拿大人身上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

砍外援15亿加元

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔指出，那些中高收入的国家和那些敌意政府掌权的国家不应该从加拿大再拿到外援资金；不能像特鲁多的自由党政府那样为了去争联合国安理会非常任理事国的一个席位而在国际上乱撒金钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大保守党对中高收入国家的定义是联合国人类发展指数高于0.6的国家。按照这个标准，阿根廷、中国、巴巴多斯这样的国家都属于不应该从加拿大得到外援的国家之列。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联合国制定的人类发展指数从一个国家民众的平均寿命、教育水平、生活水平等方面衡量该国的综合发展水平，并不单看其经济发展速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大保守党领袖谢尔认为，除了应该削减加拿大的外援资金之外、还应该对加拿大外援资金的分配进行调整，把其中的7亿加元用于世界上最贫困国家，重点是对那些战乱严重国家儿童的救助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

点名几个国家

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党领袖谢尔抨击特鲁多自由党政府的外援政策没有原则、没有章法，连伊朗、朝鲜、俄罗斯这样的国家都得到加拿大的外援资金；在加拿大民众努力挣钱养家的情况下，特鲁多政府却乱花纳税人辛苦挣来的钱去支持外国反犹太人组织和独裁政权，现在必需调整加拿大政府的外援政策，只对那些与加拿大价值观相符合的国家提供外援。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2015年到2017年期间，加拿大为联合国教科文组织捐款90万元用于研究如何改善伊朗教育体系的问题。不过，这一项目实际上是在哈珀保守党政府执政末期就已经开始了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大保守党领袖谢尔表示，保守党如果上台执政，不会削减给慈善组织用于为发展中国家的妇女和女孩提供人工流产和妇幼保健服务的援助资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大外交部的数字，加拿大2017-18财政年度在对外援助方面的开支超过60亿加元，接受加拿大援助资金最多的5个国家是阿富汗、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、马里和尼日利亚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

0.7与0.28

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西方国家经济合作与发展组织OECD规定的外援指标是成员国要拿出国民生产总值的0.7%用于对外援助。但作为OECD成员国，加拿大目前的外援拨款占国民生产总值的比例却只有0.28%，与日本和新西兰处于差不多相同的水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西方国家经合组织中目前只有瑞典、卢森堡、挪威和丹麦达到或超过了0.7%的外援指标，英国则接近达标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

外援组织担心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

代表加拿大非政府外援组织和慈善组织的加拿大国际合作理事会Canadian Council for International Co-operation发表声明说，他们对保守党领袖谢尔要削减加拿大外援资金的讲话感到担心，强调对外援助有助于加拿大在国际舞台发挥重要作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际合作理事会举例说，韩国曾经是接受加拿大援助的国家，结果是在短短25年内韩国实现了经济起飞、并成为加拿大重要的贸易伙伴国；非洲的卢旺达也是接受加拿大援助的国家，这个曾经受困于种族屠杀和血腥内战的国家，现在已经成为非洲国家经济发展的样板。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada