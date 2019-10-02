加拿大大选今晚举行法语电视辩论

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星期三，10月2日，加拿大三大政党领袖将举行今年大选的第一次法语电视辩论。

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这一辩论由私立法语电视网 TVA 赞助，该电视网在蒙特利尔市以外的地区拥有众多用户，对于加拿大总理、自由党领袖特鲁多来说，在今年大选中争取魁北克省的选民至关重要。

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康戈迪亚大学（Concordia University）的政治学教授盖伊·拉沙佩（Guy Lachapelle）说，特鲁多很清楚，要赢得多数党政府，必须赢得城市以外说法语选民的投票。

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他说，最近的民意调查显示，在说法语的选民中，魁北克党团的受支持率排名第一，这对特鲁多和自由党来说是个问题。

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目前执政党自由党在魁北克省拥有 40 个席位。

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在今晚的辩论中，自由党（ Liberal Party）领袖贾斯汀·特鲁多将与保守党（Conservative）领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）、新民主党 （NDP） 领袖贾格梅特·辛格（Jagmeet Singh）、魁北克党团 （Bloc Québécois）领袖伊夫·弗朗索瓦·布兰切特 （Yves-François Blanchet）对阵。

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绿党领袖伊丽莎白·梅 （Elizabeth May）和人民党 （People’s Party）领袖马克西姆·伯尼尔（Maxime Bernier）没有受到邀请。

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（CBC）

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