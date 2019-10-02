加拿大造币厂发行的50年前不明飞行物纪念银币一天售光

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加拿大皇家造币厂星期二发行的一枚长方形新银币大受欢迎，一天之内已全部售馨。

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这枚硬币如此受欢迎有多方面的原因，首先是它纪念的内容，展现的是50多年前加拿大有人看到不明飞行物UFO在新斯科舍省西南部的沙格港附近坠毁神秘事件，其次是他的新颖设计，不仅是纯银铸造，矩形彩色，而且能在夜里发光。

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这枚纪念银币的大小为49.8毫米长，28.6毫米宽，面值为20加元，售价129.95加元。总共生产了4000枚。

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根据皇家造币厂网站的介绍，这是第二枚有关UFO硬币。第一枚是2018年4月发行的椭圆形彩色硬币，也是以人们看到UFO为内容。

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这次发行的硬币展现了1967年事件现场的神秘感。 那是一次广泛见证的事件，发生在新斯科舍省的沙格港（Shag Habour）。人们看到亮着四盏神灯的巨大不明飞行物坠入海中。矩形垂直设计则传达出一种敬畏感。购买者用附送的小电筒还可在黑暗中查看硬币发光，这更为传奇故事增添了科幻元素。

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当时事件的见证人之一，现在是沙格港UFO事件协会主席洛里·韦肯斯（Laurie Wickens）说： “1967年发生的这一事件是政府记录最完整的UFO坠毁事件之一。事件已经过去50多年，硬币重新展现了这一很多人不知道的故事。即使在今天，此案仍有很多悬而未决之处”。

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