年轻人合租大增：室友应如何分摊费用？

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在加拿大的各大城市，随着租金的 “突飞猛进”，越来越多的学生以及刚工作不久的年轻人选择找个室友，一起分摊租金。

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不过，不少人很快就意识到一个难题：如何与室友合理分摊费用并不是件容易事。

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分摊得合适，可以减轻经济上的压力，但若分摊得不合适，则会带来很多不快、纠纷，让人头疼。

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租金分摊

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30 岁的德西拉·欧吉克（Desirae Odjick） 是渥太华市一个个人理财博客的博主，她曾经多年有室友，对这些深有体会。

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她说，如果两个卧房大小相同，条件类似，租金是最容易分配的，两个人平均分配 50-50。

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但是，如果两个卧房一大一小，或者一个卧房自带浴室，另一个不是自带浴室，就会出现麻烦。

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她说：

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如果一个卧房的条件比另一个明显要好很多，那么租金就不能平均分摊，住更好卧房的租客应该承担更多的租金。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

水电费、网费

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至于水电费，德西拉·欧吉克表示，除非有一个人过度使用大量的水电，一般正常情况下两人可以平均分摊水电费。

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至于网费，正常情况下也应该是两个人分摊，但如果有一个人用数据很多，那就应该多摊。

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她说，我大学刚毕业的时候，和一个很好的室友住在一起，我们同意分担一些共同生活的费用，特别是互联网的费用，当时我们就各自所需要的数据量进行了交谈，达成了协议。还有一项开销是电视，我喜欢看一些直播的电视节目，因此希望把电视添加到电信服务中，但室友不想看直播电视，于是我们达成的协议是，网费平均分摊，但电视的费用由我自己承担。

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德西拉·欧吉克说：

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对于谁需要哪些服务，需要多少，费用怎么分，室友应该提前进行开诚布公地沟通，就如何付款达成一致。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

食品支出

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德西拉·欧吉克表示，食品最好不要合在一起，因为食品的开支是最难分摊的。

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她说，每个人的饭量不一样，有人吃得多，有人吃得少，而且喜欢吃的东西也不一样，若要一起买食品，分摊费用会很棘手。

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所以，两个室友最好是各买各的的食品，在冰箱里分开放，比如在食品包装袋上注明名字，或者规定好谁的食品放在什么地方。

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至于清洁用品，则应该是两个人共同支付开支，客厅、厨房等共用空间的打扫，也应该两个人一起进行或轮流进行。

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越来越多年轻人合租

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近年来加拿大的大城市房价高涨、租金高涨，年轻人合租的现象越来越普遍。

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今年 7 月份，温哥华太阳报报道说，温哥华和多伦多是加拿大房租最高的两个城市。

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2019 年 6月份，温哥华两卧室公寓的平均租金为每月 2,833 加元，而一卧室公寓的平均租金为每月 1,990 元 ，

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多伦多市两卧室的平均月租为 2782 加元，一卧室公寓的平均月租为 2,266 加元。

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（CBC）

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