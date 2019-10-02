普通选民应该怎样理解政府的赤字预算和国家债务

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在目前的联邦大选期间， 各个政党竞相开出讨好选民的各种派糖支票。有点思想的选民都会产生疑问，增加福利的钱从哪来？赤字预算对国家意味着什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去四年中，执政的自由党财政赤字不断增加，上一财政年度达到140亿加元。保守党领袖希尔对此批评自由党说：“失控的开支，巨额的债务，几十亿几十亿的支付利息。所以我们必须让特鲁多下台。选择保守党执政，才能保证不加税”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么，作为一名普通选民，应该怎样看待和理解赤字和国家债务的情况呢？加拿大广播公司记者马克·古罗姆（Mark Gollom）为此专门整理出一篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在文章中提到：确实，加拿大自从成立联邦政府以来，大约80％的时间都处于赤字预算状态。湖首大学（Lakehead）大学经济学教授里维奥·迪马特（Livio Di Matteo）曾为弗雷泽研究所（Fraser Institute）撰写了大量关于赤字的文章。他介绍说，加拿大在建国之初，政府就有欠债，当时每花出的一元钱中就有20分是用于还债。每次竞选中都会提出这个话题。这就需要弄清围绕赤字、债务等问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首先，赤字和债务有什么区别？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

简单地说，当政府收入（税收）少于支出（包括用于支付政府服务的钱）时，政府就会出现赤字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所有赤字的积累，加上自建国以来的利息，就是债务。迪马特说，提到债务时也分为几种。债务总额就是联邦政府的所有欠款。“联邦债务”则是政府的总负债与金融和非金融资产的总和之间的差额。最常用的则是“净债务”，即债务总额减去政府的金融资产。至于那些非金融资产，诸如国会大厦之类的不动产，因不太可能很快被出售。因此，不能抵扣总债务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据联邦政府财政部的数据，截至2019年3月31日财政年度的预算赤字为140亿加元。这进一步推高了加拿大的净债务总额，达到7680亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如何理解债务总额

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一个什么概念呢。自由党似乎更侧重于联邦债务占GDP的比例。换句话说，将债务除以GDP。数字越高，债务负担就越大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，加拿大的债务与国内生产总值的比率为30.9；根据自由党的预测，到2023-2024年，加拿大的债务将占国内生产总值的30.2％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

作为比较，在克雷蒂安及其时任财政部长马丁大力削减赤字之前，联邦债务与国内生产总值的比率已高达66.8。而1946年最高时曾达到108.9％。1913年最低，为11.3％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党喜欢用这个比例的原因是，加拿大的债务占GDP的比率在七大工业国中最低。例如，日本的债务占国内生产总值的237.5％，美国为106.7％，法国为99.2％。（美国的债务总额已超过22万亿美元）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是加拿大联邦政府使用的数字并未包括各省和市政府的债务。根据国际货币基金组织的数据，如果将这些数字包括在内，加拿大各级政府的债务总额将跳升至国民生产总值的88％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国民的人均债务

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于普通选民来说，更容易理解债务的方式是平分到每个国民头上。根据加拿大纳税人联合会的计算，每个加拿大人分担的债务略多于1.8万加元。若与美国相比，平摊到每个公民身上的债务要比加拿大高3.8倍，约6.9万美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此次竞选各党将带来的赤字

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党在2015年大选中曾许诺，他们预算中的赤字只是暂时性的，到2019年，有可能实现预算平衡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但平衡预算并未实现，并且在不久的将来也不会发生。根据自由党发布的竞选纲领，如果自由党再次执政，明年的赤字将增加到274亿加元。然后，它预计未来三年每年会再增加20亿加元。至于何时能达到平衡账目，已经没有时间表了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相比较来说，保守党领袖安德鲁·希尔（Andrew Scheer）说，如果保守党能够当选，将需要五年时间来平衡预算，但保守党尚未发布竞选政纲，因此也未公布他们预计将出现多少赤字。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

新民主党也尚未发布竞选政纲，该党的领导人贾格梅特·辛格（Jagmeet Singh）尚不清楚如果执政，将如何解决联邦赤字问题。他只是在9月份渥太华的一次竞选活动中说，他的作法与贾斯汀·特鲁多的自由党不同，将把工作重点放在帮助有需要的加拿大人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

绿色领袖伊丽莎白·梅（Elizabeth May）称她将致力于在五年内使加拿大恢复预算平衡。在2021-2022财政年度中，绿党政府将出现227亿加元的赤字，接下去一年将赤字削减至190亿左右，到2023-24年将有4亿加元的盈余。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大人民党领袖马克西姆·伯尼尔（Maxime Bernier）发誓说，该党如能执政，将在上任两年内实现平衡预算。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada