(Warren Kay/CBC)

温尼伯一位老妇人因后院篱笆上没有地址号码被罚200元

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月2日（星期三）11:02
更新 2019年10月2日（星期三）11:07
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温尼伯是加拿大曼尼托巴省省会。该市一位78岁的妇女抱怨说，她最近收到市政府一张200加元的罚单，原因是她家后院围栏上没有门牌号码。此事让她觉得荒唐和感到压力很大。

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这位妇女名叫洛娜·杜伯斯坦（Lorna Doberstein），她在8月下旬收到政府给她寄来的罚单。她对CBC记者说：“这也太离谱了。我觉得这与抢钱没什么了两样。没有人能承担得起”。

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罚单上说，她违反了该市的《邻里宜居性法规》。该法规要求，“房屋后面有街道”的住户必须以“清晰可见”的方式将门牌号展示在后院围栏上，以“支持紧急人员，城市工作人员和一般公众，在辨识和定位房屋时使用”。

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洛娜在Flora Avenue的房子已经住了13年。她家后院的铁丝篱笆上以前按规定挂着一个数字标牌，可去年夏天不知什么原因没有了。今年夏天她很忙，母亲去世了，她还要常到郊外医院探望她的姐姐，没注意到后院的门牌号标志被人破坏了。而且她说她“根本没有收到过提醒通知”。

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洛娜的邻居(Warren Kay/CBC)

接到罚款单后，她赶紧踩着10岁侄女的踏板车到建筑材料店，买来制作门牌标志的材料。然后去市政厅向工作人员展示了栅栏损坏的照片以及新标志的照片。

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可是政府的工作人员说，除非她有围栏被人破坏的保险公司和警方证明，否则仍需缴交罚款。

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洛娜的一位邻居听说此事后，也觉得震惊和荒唐。她说：“看看后面小巷中的垃圾、街区的所有犯罪。这都与门牌号码有关系吗？”。但她同时对记者说，她不想惹这个麻烦，就用纸板写上门牌号，挂在了后院篱笆上。

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