魁北克省长对原住民道歉

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星期三，10 月 2 日，魁北克省长弗朗索瓦·勒戈特（François Legault）在魁省议会对魁省的原住民进行正式道歉。

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勒戈特在议会上说：

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我对魁北克省的第一民族和因纽特人致以最诚挚的道歉，这是来自整个魁北克省的道歉，魁北克省没能履行对您的责任。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在勒戈特的道歉之后，魁省议会的议员们以及原住民的代表们进行了长时间的鼓掌。

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Jacques Viens 报告

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本周一， 魁北克高等法院退休法官 Jacques Viens 在经过近 4 年的调查和听证后公布了有关原住民问题的报告，报告提出了 142 条建议，第一条就是省政府应该因多年来政策法规对原住民的伤害进行正式道歉。

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该报告说，过去多年来魁省土著居民在获取公共服务方面受到了 “系统性歧视”。

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2015 年 10 月，加拿大广播公司发布了在蒙特利尔西北约 500 公里处 Val-d’Or 市警察对原住民妇女有不当行为的报道，2016年，魁省政府启动了由退休法官 Jacques Viens 主持的调查听证。

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（Radio Canada， CBC）

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