从左到右分别是魁北克党团领袖 Yves-François Blanchet，保守党领袖谢尔， 电视辩论主持人, Pierre Bruneau， 自由党领袖特鲁多和新民主党领袖辛格 / Joel Lemay/Agence QMI

加拿大政党领袖首次辩论几个主要瞬间

作者 方华 |
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发表 2019年10月3日（星期四）11:39
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每次加拿大的全国大选都离不开电视直播的政党领导人辩论，2019年加拿大大选前主要政党领导人的第一场电视辩论星期三晚上在蒙特利尔举行，这是一场法语电视辩论。

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法语电视辩论

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虽然加拿大四分之三的人口居住在英语省份，但这次大选预订举行的主要政党领导人都参加的3场电视辩论却有2场用法语进行，这是因为加拿大各主要政党领导人都不愿放过争取魁北克法语选民的机会。从历次加拿大大选的情况来看，在魁北克取得选战好成绩的政党才能成为执政党。

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在这次由魁北克省收视率最高的电视台、私营法语电视台TVA主办的主要政党领袖法语电视辩论中，辩论题目包括联邦政府赤字预算是否应该得到控制、气候变化、魁北克非宗教化法案、保护法语文化等问题。虽然保守党领袖谢尔和新民主党领袖辛格二把刀的法语影响了他们的现场发挥，但这次法语电视辩论中各个政党领袖都有出彩的地方、也都避免了重大失误。

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特鲁多主要攻击保守党

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目前的执政党自由党领袖特鲁多明显地把保守党领袖谢尔当成重点攻击目标，多次尝试把谢尔描述成是反对女性堕胎、反对同性恋婚姻的极端保守势力的代表，并反复要求谢尔公开澄清他在同性婚姻和人工流产问题上的个人立场。特鲁多逼问谢尔说，“回答我这个问题：你是否认为女性应该有选择堕胎的权利？是还是不是

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谢尔没有直接回答特鲁多的逼问，而是强调他领导的保守党若当政，不会重开堕胎这个会分裂加拿大社会问题的辩论。

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保守党两个攻击目标

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从民意测验来看最有希望取代特鲁多的自由党成为执政党的保守党领袖谢尔在这次法语电视辩论中的攻击目标似乎是两个，一个是自由党、另一个是魁北克党团。

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加拿大保守党领袖谢尔用他虽然不流利、但还算能够表达清楚自己观点的法语，抨击了特鲁多只说不做、甚至是说一套做一套、债台高筑、用多种方式从纳税人钱包里掏钱、丑闻频出的施政记录，呼吁魁北克选民踊跃把选票投给保守党。并有针对性地强调说，魁北克选民如果把选票投给魁北克党团则只会增加反对党的票数，只有把选票投给保守党才能让特鲁多成为只执政一届就被赶下台的联邦总理。

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魁北克党团

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主张魁北克独立的魁北克党团领导人布兰切特Yves-François Blanchet利用其是法语魁北克人的语言优势，声情并茂的论述了为什么魁北克选民应该在更多的选区选出魁北克党团旗下的联邦议会议员，以便在加拿大联邦议会形成有力的声音捍卫魁北克选民的利益、捍卫魁北克的法语文化传统。

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新民主党

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而加拿大新民主党领袖辛格则抨击自由党领袖特鲁多嘴上说代表普通民众的利益、实际上是代表大公司、大财团和精英阶层的利益；而他作为在移民打工阶层家里长大的人、才真正懂得劳动者的诉求和利益。新民主党领袖辛格向魁北克选民承诺说，新民主党若当政会实行非对称联邦制，让加拿大联邦中唯一以法语为官方语言的魁北克省具有更多的自主权、以保护自己的法语文化传统，联邦政府还会帮助那些选择魁北克省定居的新移民尽快融入魁北克的法语文化和社会生活。但在魁北克省政府通过的禁止公职人员上班时佩戴宗教服饰的21号法案问题上，辛格还是公开表示了其反对立场，强调弱势群体的利益应该受到保护。

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