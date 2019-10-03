特鲁多穿梭竞选用两架飞机被批假环保

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加拿大保守党指责自由党领袖特鲁多在全国各地竞选旅行要使用两架大型飞机，在温室气体减排问题上说一套做一套、是虚假减排。

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保守党还找出特鲁多的竞选旅行日志和同时使用两架飞机的照片提供给媒体作为证据。

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保守党指责特鲁多参加气候变化游行、要求别人积极减排温室气体、并对加拿大老百姓征收碳排放税，但他自己却偷偷使用两架飞机用于竞选旅行。

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对于来自保守党方面的指责，自由党发表声明反唇相讥说保守党的这一指责不过是要在环境问题上转移视线，因为保守党到现在还拿不出其环境政策。

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在星期二晚上加拿大政党领袖法语电视辩论结束后，特鲁多在记者招待会上承认自由党的确使用了两架飞机进行竞选旅行，目的是能够让他和他的竞选团队参加更多的竞选集会、接触更多的加拿大选民。

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特鲁多为自己辩护的另一个理由是，自由党为抵消大选期间特鲁多竞选团队在全国各地穿梭旅行产生的碳排放，已经为竞选团队的所有飞机旅行和大巴车旅行支付了碳排放费；而谢尔的保守党却没有为其飞机和大巴车旅行支付任何碳排放费。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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