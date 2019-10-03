男子建议辛格拿掉缠头以像个加拿大人

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加拿大新民主党领袖辛格星期二上午在蒙特利尔市街头农贸市场竞选拉票时，一位上了年纪的男子走上前来与他握手寒暄后探头靠近辛格小声对他说，你应该拿掉那锡克缠头、那样就像个加拿大人啦。

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辛格对此回答说，加拿大什么杨的人都有、这正是加拿大的魅力所在。

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在辛格显示出不想把对话继续下去的样子后，该男子对要离去的辛格说，在罗马就要像个罗马人。

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辛格边走边说道，这里是加拿大，可以做任何想做的事情。

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该男子对离去的辛格说，多保重，希望你能赢。

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辛格信奉锡克教，正式场合出现时总是戴着颜色鲜艳的缠头。他是加拿大联邦政党领袖中第一位有色人种少数族裔人士。

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