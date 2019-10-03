萨斯克彻温省阿尔伯特市为降低犯罪率实行宵禁

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萨斯克彻温省北部的阿尔伯特王子镇社会治安问题一直比较严重。这个人口不及4万的小镇今年以来的的入户盗窃事件几乎达到了400起。警方在7月份展开了一次打击有组织犯罪的行动，在三个星期内逮捕了与黑帮和毒品有关系的犯罪者30多人，收缴了一些毒品， 还有4支枪，6罐防熊喷剂，以及刀具等凶器。

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为进一步减少犯罪，该市提出将实行宵禁。实行宵禁期间，将允许警察在午夜到凌晨6点之间，在后街小巷或人行道上截停并搜查任何人。

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按照市政法规的相关章程，需要在公共场所张贴实行宵禁的通告。

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市政府提交给市议会的报告说，如果张贴1100多个标志，需要花费纳税人15万多元钱。

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阿尔伯特王子镇的警察协会反对该提议。他们认为，与其把钱花在张贴告示上，不如增加警察的人手。

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