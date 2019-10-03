蒙特利尔市举办因纽特人艺术展

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星期四，10 月 3 日，一个因纽特人艺术展在蒙特利尔市开幕。

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加拿大广播公司报道说，这个周末，第 21 届因纽特人研究大会（the Inuit Studies Conference ）将在魁北克大学蒙特利尔分校（Université du Québec à Montréal) 举办，艺术展也是这次大会的一个平行活动。

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艺术展的名称是 “Nunatsiavut /我们美丽的土地 ”（Nunatsiavut / Our Beautiful Land）, 将在蒙特利尔市区的6个画廊巡回展出，其中包括麦考德博物馆 （McCord Museum）、康考迪亚大学的D.B克拉克剧院 （Concordia University’s D.B. Clarke Theatre）和拉·吉尔德画廊 (La Guilde)。

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与因纽特人艺术家的直接接触

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拉·吉尔德画廊是这个因纽特人艺术展的第一站，这个画廊位于蒙特利尔市的舍布鲁克西街（ Sherbrooke Street West）。

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画廊的策划和传播总监凯特琳·高切尔（Karine Gaucher）表示，总共将展出 40件艺术品，包括雕塑品和摄影，这些艺术品由拉布拉多因纽特人地区 – 努纳特西亚武特（Nunatsiavut）的 25位艺术家创作，展现了因纽特人的生活。

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凯特琳·高切尔说，在加拿大的画廊和博物馆中，反应因纽特人的作品一向严重缺乏，这是蒙特利尔市第一次专门展览来自努纳特西亚武特（Nunatsiavut）地区艺术家的作品。

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她在开幕式前告诉加拿大广播公司：

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这个展览很棒，很好看。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

努纳特西亚武特（Nunatsiavut）

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因纽特摄影师杰妮·威廉姆斯（Jennie Williams）是参加展览的艺术家之一，她的3个摄影作品在展览上展出，她说，她的作品捕捉了当地的日常生活。

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杰妮·威廉姆斯表示，这次展览将让蒙特利尔人看到 “一个非常独特的地方，与加拿大其他地方截然不同的地方”。

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她说：我很高兴看到努纳特西亚武特（Nunatsiavut）地区一些艺术家的作品被展示给加拿大的其他地区， 在蒙特利尔这个大城市，每个人都可以走进展览馆，通过艺术来欣赏拉布拉多的努纳特西亚武特（Nunatsiavut）地区地区。

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她接着说，这个地区很多人连听都没听说过，让大家有所了解很重要。

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威廉姆斯补充说，有一些艺术家将会在现场，希望参观者们不要害羞，应该与艺术家互动并提出问题。

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她说，我很喜欢与参观者们聊天，分享我的作品的含义。

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因纽特人艺术展 “Nunatsiavut /我们的美丽土地”：

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地点：拉·吉尔德画廊 (La Guilde)

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1356 Sherbrooke St W, Montreal, Quebec H3G 1J1

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时间：10 月3日至 11月 24日。

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开幕式： 10月3日晚 9 点，以因纽特人的 “喉咙演唱” 开始。

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（CBC）

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