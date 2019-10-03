银行出租保险箱中存放的贵重物品，有些最后竟无人认领

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加拿大媒体曾经报道过，在全国的银行和金融机构，约有50亿加元的资产长期无人认领。这可能有多种原因，包括地址和名字的变更，记录文件丢失，个人隐私原因，以及人为的失误等。

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目前在加拿大的十个省级行政区中，只有三个省有相关的法律和措施寻找这些财产的主人。魁北克省是三个省之一。

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在魁北克省，当银行找不到保险箱的所有者时，就会将里面存放的东西打包交给魁北克税局，由其监管。目前省税务局监管的就有1100个保险箱的财产。

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税局开设了一个专门的网站，列出这些保险箱所有者的姓名和最后已知地址。以便其本人或家人来认领。可问题是，这个网站很少有人知道。除非税局或银行主动去寻找主人或家人。

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保险箱里可都是贵重物品

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魁北克省每年都会有数百个保险箱无人认领。而保险箱中大多是一些贵重物品。最常见的有人寿保险单、金币和银币、珠宝首饰、家传的手表和宝石之类。收藏家的保险箱里还会藏有画作、邮票和奖章。

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魁北克税局的发言人热纳维耶芙·劳里尔（GenevièveLaurier）说，他们每年收到500多个无人认领的保险箱中的物品。目前，税局负责监管的有来自1,100个保险箱的财产。她举了几个例子。有一个保险箱中装有250多个硬币和三个金条，价值约20万加元。另一个里面有五根金条。由于多年无人认领，2012年被政府出售，每根金条售价达5.2万元。

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还有的保险箱中装的是具有情感价值的物品， 如照片、日记、发卡，甚至褪色的情书。

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劳里尔说，所有可以上市出售的物品通常都会在60天内售出。然后将收益以所有者的名义保存在注册名单里。任何人都可以上网搜索，查看无人认领的保险箱或金钱都属于谁。如果保险箱中的物品价值不足500元，则会保存10年。更有价值的如人寿保险单，遗嘱和投资之类的文件将保存30年。

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记者找到了一位保险箱主人的遗孀

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加拿大广播公司蒙特利尔记者丽厄·亨德里（Leah Hendry) 星期四报道说，她最近经过努力，找到了一位无人认领保险箱主人之妻。

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这个无人认领的保险箱主人名叫米切尔·瓦彭（Mitchell Wapen）。经调查他已在3年前去世。而他的妻子名叫卡洛尔·安妮·瓦彭（Carole-Anne Wapen）。当记者找到卡洛尔的联系方式打电话给她时，她开始不相信， 认为这肯定是骗子的一种新手法。

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后来记者向她解释半天，说她已故的丈夫在银行有一个保险箱，里面有价值近1.5万元的物品。当卡洛尔确信真有这样的事后，她说：“这简直就像是从天上掉下来的小礼物。”

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她对CBC记者说，丈夫生前从来没有提到过保险箱的事。她是遗嘱执行人，但没看到任何有关保险箱的文件。她开玩笑说：“说实话，我真想踢他一脚，问他怎么会忘记这个”。

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随后，卡洛尔开始对政府的做法提出质疑。她说，丈夫生前经营一家沙发床公司，公司名字就列在省的商业登记册上。而且他们在同一地址居住了数十年。卡洛尔本人退休前是一名托儿所的管理者。

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当她向魁北克省政府申请领取丈夫保险箱中的物品时，按规定需要提供所有权证明，例如社会保险号，旧地址或租保险箱时签的协议。而且要交保管费。 仅装有文件的收取346元的费用，另加税金​​。如果保险箱内的物品价值超过500元， 要另外支付其净值的15％。

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记者问卡洛尔，当她领回领回丈夫放在保险箱中的物品时，会做什么。卡洛尔说：“我要做的第一件事就是在信封上亲吻，说：’谢谢你，老兄。谢谢你留下的东西。’”

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她说会用这笔钱带着两个成年子女出去旅行。还会提醒朋友们与他们的伴侣和家人谈论有关保险箱的问题。告诉他们别忘了，把保险箱也列入遗产清单中。

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