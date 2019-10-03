BC省老人开车时手机放旁边吃罚单，律师质疑

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BC 省一老人因手机放在驾驶座旁放杯子的地方充电而被警察开了一张 368 加元的罚单，消息一出引来不少质疑。

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加拿大广播公司报道说，本周一（9月30日），列治文的 70 岁居民 Randi Kramer 被开了罚单，原因是她把手机放在驾驶座旁边，警察说开车的时候手机必须放在自己 “看不见” 的地方，以免分心。

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但 Randi Kramer 认为自己没有任何做错的地方，BC 省律师 Kyla Lee 已经同意免费帮 Randi Kramer “打官司”。

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这位律师批评 BC 省的现行法律令人混淆，人们不清楚什么情况下属于分心驾驶。

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Kyla Lee 说，开车的人在驾驶中只要没一边开车一边使用手机等移动设备就是合法的，另外，如果把汽车停在停车位上，开车者也可以用手机。

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这位律师表示，在 Randi Kramer 一案中，相信能帮她打赢官司。

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（CBC）

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