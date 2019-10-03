PEI 夏洛特敦市呼吁市民们为环保出主意

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在爱德华王子岛省 PE I的省会夏洛特敦市 （Charlottetown），市政府正在寻找志愿者，目的是帮助城市在举办各种大型活动或节日的时候尽量减少对环境的影响。

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加拿大广播公司报道说，夏洛特敦市政府会给这些志愿者分配一些具体任务，例如在大型活动中协助设置放自行车的架子等。

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夏洛特敦市负责可持续发展的官员杰西卡·布朗 （Jessica Brown）说，让志愿者们参与到市政的大型活动中，其他城市早已这样做，这为社区居民提供了参与的机会，同时市民们还能学到一些新的技能，帮助城市在组织各种活动期间更加环保，更具可持续性。

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与此同时，市政府还欢迎志愿者们一边参与，一边就城市怎样才能更环保提出自己的想法。

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市政府的杰西卡·布朗说，欢迎所有年龄段的市民来做志愿者，不过这对高中生可能更有吸引力，因为给市政府做志愿者的工作时间，会有助于他们申请社区服务助学金。

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（CBC）

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