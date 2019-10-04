保守党领袖谢尔有美加双重国籍

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加拿大全国发行的英文报纸环球邮报星期四报道说，加拿大保守党领袖谢尔有加拿大和美国的双重国籍。

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环球邮报说，谢尔的父亲在美国出生，所以谢尔有美国公民身份；谢尔的母亲是加拿大公民，所以谢尔一出生就同时具有加拿大和美国的双重国籍。

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加拿大保守党发言人Daniel Schow星期四虽然证实谢尔具有加美两国的双重国籍，但强调谢尔在当选为保守党领袖后已经决定放弃美国国籍，这个程序已在今年8月份开始、目前正等待美国政府确认他美国公民身份被取消的正式文件。

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美国驻加拿大大使馆一般需要9到10个月的时间完成加拿大公民取消美国国籍申请的审批程序。

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这位保守党发言人指出，谢尔和他的姐妹与成千上万加拿大人一样、由于父母中一方是美国公民而自动获得了美国国籍，谢尔在成年后既没有更新他的美国护照、也没有参加过美国的任何选举投票。

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谢尔在哈利法克斯回答记者有关他美加双重国籍身份的问题时说，他从来没有试图掩盖他具有加拿大和美国双重国籍身份的事实，所以没有公开谈论这个事情是因为媒体从来没有问过他这个问题。

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加拿大自由党发言人Zita Astravas指责说，谢尔不告诉加拿大选民他具有美加双重国籍身份反映了他的不诚实。

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加拿大广播公司的调查显示，加拿大本届联邦议会中有44位众议员和12位参议员在外国出生，其中至少22人除了有加拿大国籍之外还具有另一国家的国籍。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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