加拿大籍牧师Michael Czerny将被破格任命为罗马天主教会枢机主教(Submitted by Michael Czerny)

加拿大一位天主教牧师将出任梵蒂冈教廷枢机主教

作者 亚明 |
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发表 2019年10月4日（星期五）12:25
更新 2019年10月4日（星期五）12:28
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这个星期六，天主教教皇方济各将宣布13位新的枢机主教任命。加拿大耶稣会的牧师迈克尔•切尔尼（Michael Czerny）此次将破格晋升到这一最高职位，成为第四位成为枢机主教的加拿大人。

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教皇方济各(Fabio Frustaci/EPA-EFE)

今年73岁的切尔尼出生于捷克，小时随父母移民加拿大，在蒙特利尔长大，在美国完成博士学位。他以倡导社会正义，工作勤奋知名。也因此在耶稣会中被称作“海狸”。

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切尔尼1979年在多伦多创建了耶稣会，领导着众多加拿大教会团体和社会活动家网络，关注中美洲革命期间那些贫困人口、边缘化群体和难民，宣传正义。

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1989年，当萨尔瓦多军队在大学杀死六名耶稣会士、一名管家及女儿时，切尔尼不顾危险，离开加拿大搬到萨尔瓦多。他在那里积极促成交战政府与游击队之间的和平条约，并在大学的人权研究所任职，对那些屠杀者提起诉讼，同时还支持1991年的和平协议谈判。

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切尔尼还持续领导了耶稣会士在非洲应对艾滋病毒和艾滋病的危机，他公开表达了教会的观点，即避孕套不应成为预防非洲疾病传播的主要方式。

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在过去的几年中，切尔尼成为梵蒂冈教廷“难民和移民小组”成员，并担任负责人。他说：“作为移民并在加拿大长大使我在一个多语言、多元文化的环境中学到了一种灵活性和同情心”。他的朋友说，切尔尼在赞同移民方面，已经越来越接近教皇。

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最近，他还与加纳枢机主教彼得·特克森（Peter Turkson）一起，为教皇提供环境方面的咨询，呼吁全球应对气候变化。切尔尼坚信，人们日常的小规模举措将拯救地球。

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Michael Czerny多年来一直参与并领导帮助中美洲难民（CBC)

加拿大另一个天主教派，“加拿大人救渎”的神父彼得•汉森（Peter Hanson）多年来一直是切尔尼的朋友。他说：“通常我们这些致力于社会正义工作的神职人员不会被任命为枢机主教。我们就是教宗方济各所说的那种在边缘工作，身上带着羊的味道的人。我们是野战医院，通常没有人能成为主教”。他对切尔尼将成为枢机主教感到震惊和高兴，并认为这从一个侧面展现了教皇倡导天主教会改革的方向。

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耶稣会的另一名主要成员彼得·比森（Peter Bisson）将谢尔尼描述为具有神学基础的进步主义者，他愿意将诸如任命女性神职人员和同性恋等有争议的问题拿到教会内讨论，甚至在论文中探讨了任命已婚男人出任神职人员的可能性。虽然他通常不会偏离教会在这些问题上的官方立场，但已成为促进天主教会发生深刻转变的关键因素。

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