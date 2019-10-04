周末网络广播（2019年10月4-6日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎、亚明和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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普通选民应该怎样理解政府的赤字预算和国家债务

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在目前的联邦大选期间， 各个政党竞相开出讨好选民的各种派糖支票。有点思想的选民都会产生疑问，增加福利的钱从哪来？赤字预算对国家意味着什么？亚明报道

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年轻人合租大增：室友应如何分摊费用？

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在加拿大的各大城市，随着租金的 “突飞猛进”，越来越多的学生以及刚工作不久的年轻人选择找个室友，一起分摊租金。不过，不少人很快就意识到一个难题：如何与室友合理分摊费用并不是件容易事。黎黎报道

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银行出租保险箱中存放的贵重物品有些最后竟无人认领

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加拿大媒体曾经报道过，在全国的银行和金融机构，约有50亿加元的资产长期无人认领。这可能有多种原因，包括地址和名字的变更，记录文件丢失，个人隐私原因，以及人为的失误等。目前在加拿大的十个省级行政区中，只有三个省有相关的法律和措施寻找这些财产的主人。魁北克省是三个省之一。亚明报道

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渥太华论坛：户外活动对孩子健康成长至关重要

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在刚过去的这个周末，加拿大首都渥太华市举办了一个主题很新鲜的两天论坛，主题是让如何鼓动孩子们多在户外活动。黎黎报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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