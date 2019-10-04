好莱坞著名喜剧演员将拍卖加拿大画家 Lawren Harris 的画作

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加拿大七人画派的画家之一 – 劳伦·哈里斯（Lawren Harris）的一幅画作今秋将在多伦多被拍卖。

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加通社报道说，美国好莱坞著名喜剧演员史蒂夫·马丁（Steve Martin）已经委托多伦多拍卖行 The Heffel Fine Art Auction House 拍卖哈里斯的 Mountain Sketch LXX。

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该拍卖行预估，在下个月的拍卖中，于 1928 年创作的这幅油画可以卖到 30万至 50万加元。

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哈里斯的 “粉丝”

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史蒂夫·马丁收藏了加拿大画家劳伦·哈里斯的几幅画作，提高了这位加拿大画家的国际知名度。

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2017 年，史蒂夫·马丁曾把劳伦·哈里斯的一幅画作捐赠给了波士顿美术馆。

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他还共同策划了 2015-2016 年的 “哈里斯的北方风景” 巡回展，该画展在洛杉矶、波士顿和多伦多巡回举办。

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史蒂夫·马丁在多伦多美术馆接受采访时曾经说，劳伦·哈里斯原来在美国几乎不为人知，但现在已不是这样，美国的艺术爱好者们看到了他的一些最出色的作品。

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（CP，CBC）

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