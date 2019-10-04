(John Robertson/CBC)

新调查：大麻合法化没影响生产力，大部分雇主不允许工作日吸大麻

作者 黎黎 |
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发表 2019年10月4日（星期五）14:21
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一项新的网上调查显示，加拿大大麻合法化并没有对加拿大工作场所的生产力产生多少负面影响，不过，这可能与大多数雇主禁止雇员吸大麻有关。

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由益普索（Ipsos）为人力资源软件公司 ADP Canada 进行的调查显示，大多数加拿大人认为休闲大麻对工作几乎没有影响。

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缺勤率没有增加

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在调查中，74％ 的人说对生产力没有影响，71％ 的人说没有增加缺勤率。

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在2018年10月17日加拿大实行大麻合法化之前，在被问同样的问题时，有 46％ 的人认为生产力将会下降，40％ 的人认为缺勤率会上升。

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ADP Canada 人力资源咨询总监亨德里克·斯汀坎普（Hendrik Steenkamp） / (ADP Canada)

ADP 加拿大的人力资源咨询总监亨德里克·斯汀坎普（Hendrik Steenkamp）表示，人们原来担心大麻合法化将对工作场所产生巨大影响，但这次的调查数据表明，影响比我们预期的要小得多。

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他补充说：

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我认为加拿大人是遵纪守法的好公民，非常遵守工作场所的规定。

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大部分雇主禁大麻

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上述调查还发现，有 86％的受访者表示，他们的雇主不允许雇员在工作期间使用休闲大麻。

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只有 8％ 的人说自己的雇主允许他们在工作日内使用休闲大麻。

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多伦多麦克劳德律师事务所的就业法律师纳迪亚·哈卢姆·阿劳兹（Nadia Halum Arauz）表示，在合法化之前，一些雇主非常担心，好像天要塌下来一样。

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就业法律师纳迪亚·哈卢姆·阿劳兹（Nadia Halum Arauz） / (Luis Solano Pochet)

她说，我认为现实情况是，有些人以前就定期用大麻，合法化对他们的行为不会产生多大影响，而以前不用大麻的人，也不会因为合法化就经常用大麻了。

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ADP 的斯汀坎普说，实际上很多公司企业原来已经制定有在工作日内如何保证员工判断力不会受影响的政策，现在把大麻也归入了这些政策的适用范围。

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(Ben Nelms/CBC)

某些行业限制用大麻很合理

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多伦多法律事务所 Bobilaw Walker Law / Cannabis Law Group 的负责人丹尼尔·沃克（Daniel Walker）表示，他对有如此多的雇主在工作场所禁用大麻感到惊讶，他还质疑加拿大​​的员工们是否充分了解自己雇主的大麻政策。

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他说，鉴于对员工或公众的安全，雇主也有理由在工作时间以外限制员工使用大麻。

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沃克说，航空公司的飞行员和起重机操作员就是两个例子，雇主完全可以合理地要求员工在上班前的 12 小时内不要吸毒或饮酒。

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加拿大航空公司、WestJet 等都设有一揽子禁令，禁止直接参与飞行的员工使用大麻，包括飞行员、空乘人员和机械师。

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(Clement Sabourin/Getty Images)

下班后时间

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多伦多的律师纳迪亚·哈卢姆·阿劳兹表示，在工作没有风险的行业，如果雇主在工作时间以外也限制员工使用大麻，她会感到惊讶。

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她说，我可以举葡萄酒和啤酒的例子，大多数员工是不会在周一到周五下班后滥用酒精的，雇主应该对员工有更多的信任，大多数员工很自律，不会因为合法化了就滥用。

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雇主需让员工了解大麻政策

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ADP 加拿大的亨德里克·斯汀坎普指出，这项调查还发现，公司企业的管理人员和员工对公司有关大麻的规定理解程度不同，管理人员对这些政策更清楚。

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他说，一个机构需要让管理团队和员工都对工作场所中有关毒品的政策有非常清楚的了解，今后几个月内，加拿大还将实行含大麻食品合法化，员工明了自己企业的政策则是非常重要的。

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(Shutterstock / Pong Pong)

（Brandie Weikle  / CBC）

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