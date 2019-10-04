用原住民艺术作品取代市政厅的女王画像为哪般？

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在温哥华岛的南端有一个小镇叫悉尼，是省会维多利亚市郊13个城镇之一，就在维多利亚机场东侧。这里风景优美，气候温和，是度假和养老的胜地。小镇有人口1.1万，平均年龄达50.7岁。大大高于全省的平均年龄38.4岁。

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这个世外桃源小镇平时非常幽静，很少爆出啥新闻，但最近却受到关注。因为该市的市政厅决定将伊丽莎白女王的画像摘掉，用原住民的艺术品取而代之，以显示与原住民和解的诚意。

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但伊丽莎白女王的粉丝们对此发表声明表达不满，他们的团体“加拿大君主制联盟”还向媒体发布了一份新闻稿。

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“加拿大君主制联盟”的声明中说，在女王在位68周年即将到来之际，悉尼市议会是否希望继续展示女王的画像并不是很重要，因为女王在政府中的地位已经与原来大不相同。但是如果是出于某种荒谬的理由摘掉象征加拿大君主立宪制的女王画像，则需要三思。

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悉尼市议会解释说， 摘掉女王的画像是为了表达对与原住民和解的承诺。

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但“君主制同盟”认为，摘除君主的肖像是不合逻辑的。因为女王“在整个在位期间一直与第一民族保持着密切联系，而且也不该为民选官员过去的作为承担任何责任”。

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他们说，女王是法治的人格化，保证了立法机构来自选举以及宪法规定的立法程序。

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联盟认为，摘除肖像产生的效果可能恰好与和解相反。它意味着女王被当成了政府错误的参与者。而女王在与原住民的关系方面，有无可挑剔的记录。因此，市议会应该挂回女王的画像，并以此为荣。

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