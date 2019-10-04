美国 9月份失业率降到 50 年来最低： 3.5%

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美国在 9 月份新增了 13.6 万个工作职位，使失业率降到 3.5％，这是 50 年来最低。

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美国劳工部于周五（10月4日）公布的数据显示，由于中美贸易战加剧，全球增长放缓以及企业减少了投资支出，今年的招聘速度有所放缓，但即便如此，仅在过去三个月中，就业机会增加了 15.7万个。

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尽管经济增长的步伐放缓，但美国稳定的就业市场会有助于缓解人们对经济前景的担忧。

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与此同时，美国劳工部在其月度就业报告中表示，尽管失业率从 8 月份的 3.7％ 降至 3.5%，，但平均小时工资却下滑了 1 美分。

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有专家说，总而言之，美国 9 月份的就业报告可能使美联储在本月晚些时候第三次降息，以维持增长。

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相比之下，加拿大的失业率在今年 5 月降到 5.4% 的低点，之后在 7 月和 8 月都是 5.7%。

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（AP，CBC）

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