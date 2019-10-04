邱香果曾在中国帮助培训病毒实验室专家

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根据加拿大广播公司获得的文件，正在接受警方调查的加拿大国家病毒实验室病毒学专家邱香果在2017年到2018年期间曾至少5次前往中国，其中一次中国之行的目的是为中国新设立的4级病毒实验室培训科技人员。

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获得4级验证的病毒实验室可以从事对世界上最危险病原体的研究。

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虽然文件显示邱香果上述培训中国病毒实验室工作人员的中国之行费用是由第三方资助的，但该第三方的名字却在提供给加拿大广播公司的文件中被抹去。

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在2017年9月19日到9月30日的中国之行中，邱香果还在北京与其科研合作者进行了会面，不过该合作者的姓名也在本件中被抹去。

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今年7月5日，在温尼伯加拿大国家病毒实验室工作的邱香果、她的丈夫Keding Cheng、她带的几位中国大陆留学生被带离该病毒实验室，并被吊销了进入温尼伯病毒实验室大楼的出入证。

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RCI with Karen Pauls · CBC News

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