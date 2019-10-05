Facebook反击抖音-TikTok？扎克伯格在泄露的录音中讲到他的理解和计划

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近日《Verge》获得了一段Facebook内容泄露的音频。马克·扎克伯格在回答一名员工关于抖音-TikTok在美国和印度大受欢迎的问题是，他提供了他的思考及反击计划。

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TikTok已经强大市场上采取守势

扎克伯格承认TikTok在美国和印度的年轻人中表现良好。但他的想法是：TikTok只是一个结合了短视频的沉浸式“故事”。他认为，“ .. (TikTok) 几乎就像我们在Instagram上的探索（Explor）模块。有专门致力于制作这些东西的创作者。”

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扎克伯格表示会有很多方法来实现这个反击目标。他讲到Facebook的一个名为Lasso的产品。Facebook的计划是先在TikTok没有攻占的市场上推出，例如在墨西哥。

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扎克伯格说：“在我们去和TikTok已经壮大的国家竞争之前，我们首先试着看看能否让它（Lasso）能在TikTok还不太流行的国家发挥作用。”

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“字节跳动”已成主要对手之一

扎克伯格在泄露的音频中也承认，TikTok的母公司“字节跳动”是中国第一家成为其全球主要竞争对手的科技公司。

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据消息透露，Facebook旗下的Instagram似乎正在开发一种新的视频工具，它将克隆使TikTok成功的功能。

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TikTok在印度的增长速度非常快。根据应用分析网站Sensortower的数据，2019年1月，该应用的新用户中有43%来自印度，高于2018年1月的9.5%。

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应用分析网站App Annie告诉《商业内幕》，2019年8月，TikTok在全球拥有超过6.25亿月活跃用户，比上年增长85%。美国有1600万用户。

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娱乐+社交，Facebook过时了？

在音频中，扎克伯格所描述的对抖音和Tiktok的理解并不太全面和深刻。这和世界第一大社交媒体帝国的领军人对竞争对手应有的了解并不相符。或许小扎是小瞧了对手，或许是年龄大了思想没更新？

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打个不严谨的比方，抖音-TikTok像是Youtube和Facebook（Instgram）的混合。它的个人社交能力在弱化，而娱乐功能在增强。它已经不是人们之间的信息交流工具，而是像媒体一样霸占人们的消遣时间。

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无论你喜不喜欢，这就是年轻一代的媒体方式之一。扎克伯格如果不能够正视年轻一代的娱乐+社交需求，我们有理由为Facebook的下一个10年担心。

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