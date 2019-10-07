不罢工！安省与教辅工会最后一分钟达成协议

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加拿大最大省份安大略省成千上万学生家长星期一终于可以松口气，因为学校的教学辅助员工原定在星期一开始举行的罢工不会发生了。

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经过过去几天的紧张谈判，代表5万5千名教辅员工的工会CUPE星期日晚上终于与安大略省教育厅达成了新的劳资协议。虽然这个劳资协议还需要经过教辅员工工会会员们的投票通过才能生效，但原定星期一开始的教职员罢工已得以避免。

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工会方面证实，新的劳资协议不但给工会会员们带来温和的工资增长，而且保住了带薪病假这一校委会一直想削减的福利。

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教辅工会只是安大略省学校体系中好几个工会中的一个，其他工会也需要与安省政府教育厅谈判达成新的劳资协议。

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安大略省保守党政府省长福特星期日晚上表示，他的政府会抱着通过谈判解决问题的积极态度与其他几个学校工会进行劳资协议谈判。

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