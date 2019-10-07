发起请愿的温哥华校车司机Gary Lillico （vancouversun）

加拿大一位校车司机在网上请愿，为校车装安全带，支持者已近12万

作者 亚明 |
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发表 2019年10月7日（星期一）11:19
更新 2019年10月7日（星期一）11:22
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加拿大一位校车司机两个星期前在Change.org网站上呼吁给校车配备安全带， 现在已经得到超过11万人的签名联署支持。

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这位司机来自温哥华，名叫加里·利利科（Gary Lillico），它是通过一个请愿网站向联邦政府交通部长马克·加尔诺（Marc Garneau）发出这一呼吁的。他在请愿书中说，加拿大的校车没有安全带，遇上事故时很容易导致儿童伤亡。他写到：校车上司机是唯一系上安全带者，而学生们的座位都没有安全带。2010年加拿大运输部曾对校车进行碰撞测试，在发生侧面碰撞或翻车事故时会造成严重伤害。实际上，加拿大广播公司的深度报道节目《第五等级》中也对运输部的耐撞性研究做过报道，指出配备安全带是改善校车安全的“良好的第一步”。

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美国校车事故资料图片（Change.org/RCI)

加里的请愿书中还提到，“美国已有八个州立法要求校车为所有乘客配备三点式安全带。为什么我们不能在加拿大做同样的事情？就是由于我们的政府不想花这笔钱，因此尚未落实”。

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他说，我既不是政治家，也不是商人，不是为任何个人利益， 而只是为了孩子们的安全。 孩子是我们的家庭成员，也是加拿大的未来。

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截止到星期一， 加里的的这份请愿书已经征集到11万8136个签名，其中还有不少人捐款。

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Change.org是一家网站运营公司，2007年由几家美国公司联合‘大赦国际’和‘人道协会’等组织共同创建。该网站的使命就是“为世界各地的人们提供请愿的平台，去创造他们希望看到的变化”。目前已经扩展到英国、法国、澳大利亚、加拿大、墨西哥和巴西等18个国家。网站称已拥有2.4亿注册成员。在网站上请愿的热门话题包括经济和刑事司法、人权、教育、环境保护、动物权利、健康和可持续食品等。

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(Change/org/RCI)

上个星期最新的请愿书内容是呼吁加拿大家禽农场停止强行给鸭子和鹅灌食，即填鸭式的喂食。请愿书说，这种灌食不仅会因粗暴操作损害鸭子和鹅的食道，使它们腹部膨胀站立困难，而且还会使其肝脏肿胀至正常大小的十倍。

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请愿书说，目前在加利福尼亚、以色列、德国、挪威、英国和印度，都已禁止这种养鸭方式，以及销售鹅肝。但加拿大还没有禁止它。请愿书质问农业部长玛丽·克劳德·比博（Marie-Claude Bibeau），为什么继续容忍鹅肝这种残酷带来的奢侈品。

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文章分类：健康社会经济
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