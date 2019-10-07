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加拿大男女工资差在缩小

作者 黎黎 |
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发表 2019年10月7日（星期一）14:35
更新 2019年10月7日（星期一）14:36
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在加拿大，男女之间的工资差距正在缩小。

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加拿大统计局的一项最新研究报告称，2018 年，加拿大女性的平均时薪比男性的平均时薪低 13.3％，换句话说，男性每赚1加元，女性则赚0.87加元。

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这项研究表明，核心工作年龄段的妇女，也就是 25岁到 54岁之间的女性，在所有行业中的平均时薪在2018年为每小时 26.92 加元，而核心工作年龄段的男性则为每小时挣 31.05 加元。

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性别工资差不断缩小

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统计局的上述研究覆盖了自从1998 年以来的男女工资差距情况，调查基于对大约 56,000个家庭的调查样本。

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进行性别差距研究的重点群体是 25 至 54 岁核心年龄段的全职和兼职雇员。

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该研究仅考察了男女之间的工资差异，并没有涉及有色女性、土著女性或移民女性的情况。

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尽管小时工资中的性别差距仍然存在，但在1998 年，加拿大的性别工资差距为 18.8％，2018年为 13.3％， 20年间下降了5.5 个百分点。

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妇女更多进入高薪行业

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统计局的调查表明，1998 年至 2018 年之间，男女职业分布的变化是缩小性别工资差距的一个关键因素。

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推动这一变化的职业包括法律和政府服务、教育服务，以及商业和金融领域的职业。

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与1998年相比，这些高薪职业在 2018 年雇用的女性所占的比例更大。

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在这三大领域中，女性的收入增长也要快于男性。

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导致性别工资差的因素

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根据上述调查，造成 2018年性别工资差距的主要有两个因素：一是男女在各行各业中的分布不同，以及妇女在兼职工作中占的比例更高。

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从 1998 年到 2018 年，女性从事兼职工作的比例一直高于男性，从而解释了男女工资差距的部分原因。

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在职业分布上，在自然科学和应用科学以及行政职业中，2018 年仍然是男性比例更高，这些工作的时薪也都更高。

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另外，自然科学和应用科学领域的工资增幅也比其他领域要快，这包括工程、建筑、数学和统计学专业，以及物理和生命科学专业。

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人工智能领域缺女性

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加拿大女性不足的一个行业是人工智能。

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根据世界经济论坛（WEF）的最新排名，加拿大拥有全球第五大人工智能的“劳动大军”，但女性仅占加拿大AI劳动力的24％。

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世界经济论坛说，这个现象令人不安，因为这意味着人工智能技术的发展没有依靠多种多样的人才，从而“限制了其创新和包容性”。

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世界经济论坛还说，人工智能的人才库中缺乏妇女，将使妇女在这个专业领域中错过大量机会，尤其是现在这个专业领域已经在面临合格劳动力的短缺。

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世界经济论坛警告说，如果不尽快解决，在人工智能领域工作的男女比例差会进一步拉大。

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