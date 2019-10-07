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大选辩论：6党领袖唇枪舌剑捉对厮杀

作者 方华 |
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发表 2019年10月7日（星期一）23:08
更新 2019年10月7日（星期一）23:39
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星期一晚上在加拿大首都渥太华议会山河对面的历史博物馆举办的6政党领袖大选电视辩论进行地非常激烈，自由党领袖特鲁多和保守党领袖谢尔是主要受攻击的对象，用唇枪舌剑来形容辩论的气氛一点都不过分。

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六党领袖

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这六个政党领袖是绿党领袖Elizabeth May、自由党领袖特鲁多、保守党领袖谢尔、人民党领袖Maxime Bernier、魁北克党团领袖Yves-François Blanchet和新民主党领袖辛格。

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加拿大保守党领袖谢尔首先向自由党领袖特鲁多发动攻击，抨击特鲁多特别虚假、就像是脸上总戴着面具；特鲁多带上与土著人和解的面具、转过身来就把不俯首听命的土著人司法部长解职；他带上女权主义者的面具，掉头就把其内阁两位最有工作能力又坚持原则的女性部长赶出议会党团； 他戴着保护中产阶层利益的面具，却一个劲的增加对中产阶层家庭的税收。谢尔的结论是，特鲁多是个虚伪、虚假的政客，没有资格再当加拿大总理。 

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唇枪舌剑

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接下来抨击特鲁多的是魁北克党团领袖Yves-François Blanchet，他抨击自由党领袖特鲁多在国际事务上缺乏判断力、不知道如何保护加拿大的利益，反而是轻率逮捕了中国华为公司首席财务官孟晚舟，让依靠出口的加拿大农业成了在美国和中国这两个庞然大物争斗中的牺牲品。

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然后是人民党领袖Maxime Bernier抨击特鲁多盲目推行多元文化主义、大量接受移民和难民，让加拿大失去本色、 走向由于过度接收移民而导致社会出现对立，就像现在一些欧洲国家一样。

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捉对厮杀

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自由党领袖特鲁多则不但反复攻击保守党上台就等于是削减政府服务和社会福利、就等于是保护有钱人利益、损害普通劳动者利益，而自由党则奉行负责任的政府开支政策，虽然是有些预算赤字、但是把好钢用在刀刃上，为的是创造就业、促进经济发展、改善社会服务、投资于加拿大社会。特鲁多还抨击保守党领袖谢尔不承认女性人工流产的权利、不承认同性恋群体的权益。

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而保守党领袖谢尔对此反唇相讥说，这完全是无中生有的攻击，他与成百上千万加拿大人一样在女性堕胎和同性恋婚姻问题上有不同的立场和见解，而这正是加拿大这样自由国家人民所享有的自由权利。结果是特鲁多和谢尔互不相让的争论被辩论支持人打断。

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绿党领袖Elizabeth May则奋力强调解决地球变暖问题的紧迫性，认为加拿大必须加倍减排力度，必须停止修建输油管道。并说由于特鲁多在第一届执政任期内在解决温室气体减排方面做得太差，绝不能让特鲁多再获得一届多数党政府执政资格。

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也有搞笑的时刻

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而保守党领袖谢尔则拿特鲁多反复以安大略省福特保守党政府上台猛砍预算赤字、削减政府开支来影射联邦保守党的说法开涮，说既然特鲁多老爱盯着省级政府不放，安大略省自由党正好还缺一个党魁，特鲁多应该去竞争安省自由党领袖的职务。

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这次加拿大联邦六党领袖辩论也有轻松的时刻，保守党领袖谢尔和新民主党领袖辛格的名字至少两次被主持人或政党领袖们叫错。辛格说他怕被别人认错这次特别戴了黄色缠头，谢尔则卖萌说他个子比辛格高、怎么会搞混呢。

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