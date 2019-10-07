蒙特利尔店员用双语招呼顾客，省府要改只用法语，却遇新咖啡店以此为名

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加拿大第二大城市蒙特利尔是一个双语城市， 餐厅商店等服务行业的店员通常都是用法英双语迎接进店的顾客，即Bonjour/Hi，以此给顾客自由选择语言的方便。

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因为蒙特利尔属于魁北克省， 该省有严格的语言法保护法语，诸如商店的招牌必须是法语字号大过其它语言，40人以下的公司必须用法语为工作语言等。上周五，魁北克省移民部长西蒙•巴雷特（Simon Jolin-Barrette）又说，省政府正在考虑采取措施，逐步淘汰蒙特利尔商家使用双语作为问候语，而只使用法语。

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而就在刚过去的周末，当地一家计划下月开张的新咖啡馆，就以双语问候命名。 这家 CaféBonjour / Hi咖啡馆将开设在圣丹尼（St-Denis）街市中心最繁华的一段。店主戴夫·普兰特（Dave Plant）说，咖啡馆的名字早就起好了，并不是故意与政府对着干。

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普兰特说：“我们也不知道会遇上这种事。 太有趣了。不过没什么大不了的，谁在乎呢？”

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尽管说不在乎， 可普兰特还是担心政府会对新咖啡馆找别扭。 因此他和合伙人正在尽最大努力检查所有环节，以确保遵守了语言法。

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普兰特来自安大略省伯灵顿，两年前在蒙特利尔的同性恋村开了一家餐馆。他说一直注重自己的员工会说两种官方语言：“我们以法语开头，同时承认蒙特利尔双语城市”。

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魁北克的一个保护法语团体则说，点家用双语招呼顾客只是冰山一角。现在连选举局也在魁北克用双语接待选民了，这是不可接受的。

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但加拿大选举局发言人回应说，在问候语中使用两种官方语言是全国所有联邦政府服务的标准，这意味着我们可以提供两种官方语言的服务。

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